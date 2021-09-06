Монастирський ініціював аудит в МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє про початок проведення управлінського і фінансового аудиту в відомстві для розуміння роботи системи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В інтерв'ю глава МВС розповів, що пауза в його публічності після призначення міністром була усвідомленою.

"До багатьох процеси треба вникнути, розібратися, глибше зрозуміти, як працює система, щоб запропонувати ракурс змін" , - пояснив Монастирський.

У цьому контексті він зазначив: "Будь-яку управлінську справу необхідно починати з аудиту, щоб розуміти, де знаходишся, що необхідно міняти, впроваджувати, викорінювати. Тому, за моїм дорученням, зараз розпочато управлінський і фінансовий аудит МВС, адже це величезна структура, в якій працює 350 тисяч осіб".

За словами міністра, він уже готовий представити громадськості великі системні проекти.