США закликали РФ негайно звільнити Джеляла та інших кримських татар

Сполучені Штати Америки засудили затримання Федеральною службою безпеки Росії заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в Криму. А також ще щонайменше 45 інших кримських татар, захоплених окупаційною владою на півострові, повідомляє Обозреватель.

Звернення опубліковано на сайті Державного департаменту США. Там закликали країну-агресора відпустити всіх в'язнів.

"Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Це останній із довгої низки політично мотивованих рейдів, затримань і каральних заходів проти Меджлісу. І проти його керівництва, яке піддалося репресіям через свій опор спробі Росії анексувати Крим" , – зазначили в повідомленні.

В американському Держдепі також підкреслили: як США підтвердили на саміті Кримської платформи 23 серпня, що Крим – це Україна, так само непохитно вони підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо: нова хвиля масових затримань кримських татар у тимчасово окупованому Криму відбулася 3-5 вересня.

Зокрема, на світанку 4 вересня в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ РФ увірвалися в будинок заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла під приводом проведення обшуків. Після проведення "спецоперації" силовики відвезли із собою лідера кримських татар в "управління ФСБ" на території Криму. Всього затримали понад 40 осіб.