США закликали РФ негайно звільнити Джеляла та інших кримських татар

США закликали РФ негайно звільнити Джеляла та інших кримських татар

Сполучені Штати Америки засудили затримання Федеральною службою безпеки Росії заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в Криму. А також ще щонайменше 45 інших кримських татар, захоплених окупаційною владою на півострові, повідомляє Обозреватель.

Звернення опубліковано на сайті Державного департаменту США. Там закликали країну-агресора відпустити всіх в'язнів.

"Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Це останній із довгої низки політично мотивованих рейдів, затримань і каральних заходів проти Меджлісу. І проти його керівництва, яке піддалося репресіям через свій опор спробі Росії анексувати Крим", – зазначили в повідомленні.

В американському Держдепі також підкреслили: як США підтвердили на саміті Кримської платформи 23 серпня, що Крим – це Україна, так само непохитно вони підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо: нова хвиля масових затримань кримських татар у тимчасово окупованому Криму відбулася 3-5 вересня.

Зокрема, на світанку 4 вересня в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ РФ увірвалися в будинок заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла під приводом проведення обшуків. Після проведення "спецоперації" силовики відвезли із собою лідера кримських татар в "управління ФСБ" на території Криму. Всього затримали понад 40 осіб.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics