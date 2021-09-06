Першою ротацією в Кабміні восени стане Таран - нардеп
Першою кадровою ротацією в Кабінеті Міністрів України, яка може відбутися цієї осені, має стати звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони, заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наразі людиною, яка гірше працює, з нашої точки зору, є міністр оборони. До Тарана - найбільше запитань, а тому його звільнення має стати найпершим кадровим рішенням, ухваленим цієї осені", - сказала Рудик.
Парламентарій наголосила, що звільнення Тарана буде "правильним рішенням, хоча і дуже запізнілим, оскільки Україна як країна, яка воює, досі не виконує державного оборонного замовлення".
"Ця проблема - дуже дивна, адже в Україні є гроші, які чомусь не витрачають за призначенням. Питання про можливе звільнення міністра оборони - більш принципове, оскільки вся його неспроможність - на поверхні, а саме він нині відповідальний за те, що гроші не витрачаються навіть тоді, коли є розуміння, на які потреби їх спрямувати", - пояснила вона.