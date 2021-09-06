Першою ротацією в Кабміні восени стане Таран - нардеп

Першою кадровою ротацією в Кабінеті Міністрів України, яка може відбутися цієї осені, має стати звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони, заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі людиною, яка гірше працює, з нашої точки зору, є міністр оборони. До Тарана - найбільше запитань, а тому його звільнення має стати найпершим кадровим рішенням, ухваленим цієї осені" , - сказала Рудик.

Парламентарій наголосила, що звільнення Тарана буде "правильним рішенням, хоча і дуже запізнілим, оскільки Україна як країна, яка воює, досі не виконує державного оборонного замовлення".