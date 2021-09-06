ДТП за участю Трухіна: в МВС пояснили, чому справу передали ДБР

Поліція передала матеріали справи по ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу") в Державне бюро розслідувань (ДБР), оскільки саме Бюро по підслідності розслідує справи, суб'єктом яких є народний депутат, пояснює міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закон наказує, що якщо можливим суб'єктом правопорушення є спецсуб'єкт, яким є народний депутат, то розслідуванням має займатися ДБР. Тому зараз справа передана в ДБР" , - сказав глава МВС в інтерв'ю.

Він додав: "Я впевнений, що найближчим часом будуть отримані всі відповіді на питання, які є".

Як повідомлялося, ДТП за участю Трухіна сталося на Бориспільській трасі 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, в свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шість осіб, в тому числі двоє дітей. Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував Трухін, однак згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.