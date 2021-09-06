В Ізраїлі припустили необхідність четвертого щеплення від COVID-19

Глава відділу по боротьбі з коронавірусом в Ізраїлі Салман Зарка закликав підготуватися до введення четвертої дози вакцини проти коронавірусу (COVID-19). Станом на 6 вересня, 2,5 млн ізраїльтян отримали третю дозу, і країна очікує завершення кампанії вакцинації, повідомляє Обозреватель.

Зарка сказав, що вірус продовжить існування, так що потрібно ввести підготовку до введення четвертої лози вакцини.

"Розмірковуючи про це і про зменшення кількості вакцин і антитіл, здається, що кожні кілька місяців – це може бути один раз в рік, кожні п'ять або шість місяців – нам буде потрібно нова ін'єкція. Відтепер це буде наше життя" , – говорив він, не уточнивши, коли може бути запущена четверта ін'єкція.

Зарка також сказав, що наступний бустерний укол може бути змінений для кращого захисту від нових варіантів вірусу SARS-CoV-2, таких як високоінфекціонная штам Delta.

Ізраїль став першою країною, яка офіційно запропонувала третю дозу. 1 серпня почали робити щеплення особам старше 60 років. Минулого тижня вакцину почали вводити дітям від 12 років.