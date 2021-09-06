Вторинний ринок авто в серпні: найпопулярніші марки і моделі

Вторинний ринок авто в серпні: найпопулярніші марки і моделі

У серпні 2021 року на вторинному ринку легкових автомобілів було укладено 79,4 тис. угод купівлі-продажу. Найпопулярнішою маркою став Volkswagen, проте ВАЗ впевнено посідає друге місце, характеризуючись "збутом" Lanos і Sens, свідчать дані МВС, повідомляє Auto.Ria.

Так, минулого місяця було куплено 8660 од. старих Volkswagen, 7740 од. ВАЗ і 4319 Renault. Також в топ-5 марок увійшли Skoda (4203 од.) І Ford (3899 од.).

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Якщо порівнювати в розрізі конкретних моделей, то українці традиційно віддають перевагу простим, надійним і доступним автомобілям.

Десятка найпопулярніших в серпні виглядає наступним чином:

  • Lanos і Sens - 3342 од .;
  • Volkswagen Passat - 2598 од .;
  • Skoda Octavia - 2373;
  • Volkswagen Golf - 1785;
  • ВАЗ-2109/99 - 1650;
  • Ford Focus - 1291;
  • Renault Megane - 1260;
  • Chevrolet Aveo - 1260;
  • Skoda Fabia - 1083;
  • Opel Astra - 1002.

Примітно, що в минулому місяці на "вторинці" було продано 198 нових автомобілів 2021 року випуску. Серед них переважають марки Mercedes-Benz, Toyota, Audi і BMW. Найстарішою проданою машиною в серпні стала BMW 340 1952 року.

Сегмент преміум-класу на вторинному ринку був представлений 13 од. Bentley, 11 од. Maserati, 4 Rolls-Royce і 1 Ferrari.

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