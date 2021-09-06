У Києві демонтовано пам'ятник на честь дружби з Москвою

У столиці демонтовано пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8.

Про це повідомила﻿ депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.

«Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму» , — додала Аліна Михайлова.

Нагадаємо, що пам’ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським.

У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори.

У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.