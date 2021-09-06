Нафта дешевшає через зниження цін на саудівську сировину

Нафта дешевшає в понеділок на сигналах посилення конкуренції серед експортерів в обстановці погіршення перспектив глобального попиту через нову хвилю COVID-19 в світі, повідомляє "Интерфакс".

Саудівська державна нафтокомпанія Saudi Aramco напередодні повідомила, що в жовтні знизить ціни на всі сорти нафти для покупців з Азії і країн Середземномор'я.

Ціна основного сорту, що поставляється в Азію - Arab Light - зменшиться на $1,3 за барель, в результаті він буде коштувати на $1,7 за барель більше, ніж кошик нафти Омана і Дубая. Вартість інших марок буде знижена на $1-1,3 за барель.

Експерти, опитані агентством Bloomberg, в середньому прогнозували зниження ціни Arab Light для Азії на $0,6 за барель.

Настільки різке зниження цін на нафту для азіатських покупців трейдери розцінили як бажання Saudi Aramco утримати частку ринку.

"Темпи скорочення цін для Азії Саудівською Аравією стали сюрпризом для ринку, і цей крок навряд чи можна вважати хорошим сигналом щодо поточного попиту на нафту", - відзначає Уоррен Паттерсон, який відповідає за стратегію на сировинних ринках в ING Groep NV в Сінгапурі.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 за Києвом в понеділок склала $71,79 за барель, що на $0,82 (1,13%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ці контракти подешевшали на $0,42 (0,6%) - до $72,61 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) склала до цього часу $68,56 за барель, що на $0,73 (1,05%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. У п'ятницю вартість цих контрактів опустилася на $0,7 (1%) - до $69,29 за барель.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Слабкі дані по американському ринку праці, опубліковані в минулу п'ятницю, зменшили оптимізм трейдерів щодо темпів відновлення економіки США і попиту на нафту. Як повідомило міністерство праці США, кількість робочих місць в американській економіці в серпні збільшилася на 235 тис., мінімальними темпами за 7 місяців.

У центрі уваги трейдерів також залишається ситуація в Мексиканській затоці. Згідно з даними Baker Hughes, число діючих нафтовидобувних установок в США минулого тижня скоротилася на 16 одиниць - до 394. Різке зниження пов'язане з ураганом Іда, що змусив компанії, що працюють в Мексиканській затоці призупинити роботу.