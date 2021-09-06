Ціна імпортного газу зросла в два рази

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного в період з 1 по 31 серпня 2021 року. Ціна склала 11 457,1 Гривень або 427,9 доларів за 1 тис.кубометрів, повідомляє РБК-Україна.

За даними Мінекономіки, в порівнянні з липнем ціна зросла на 17,5% в гривневому еквіваленті і на 19,7% в доларовому.

У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 100,9% в гривнях і на 111,3% в доларах.

Нагадавши, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала і досягла 250 доларів на початку 2021 року.

Відзначити, ціна газу на європейському хабі TTF За останній рік зросла більш ніж у десять разів. У серпні подорожчав до історичного максимуму - понад 600 доларів за тисячу кубометрів.

Автор: Олександр Білоус