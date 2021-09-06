В УАФ розкрили умови контракту, який Шевченко не підписав

Генеральний секретар Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький заявив, що в новому контракті, який Андрій Шевченко мав підписати зі збірною України, його зарплата залишалася незмінною. За словами функціонера, в організації хотіли розділити оклад нашого співвітчизника на дві частини: гарантовану і ту, яка б залежала від результатів його команди, повідомляє Обозреватель.

Про це генсек УАФ розповів в ефірі програми "Великий футбол". Він відзначив, що за вихід на ЧС-2022 Андрій Миколайович міг заробити "захмарну суму".

"У новому контракті не йшло абсолютно ніякої мови про зменшення винагороди. Йшлося про структурування оплати праці головного тренера відповідно до європейської практики, коли є чиста і незмінна величина та бонусна частина, яка сильно варіюється в залежності від спортивних результатів і може досягати захмарних значень у разі, наприклад, виходу до фінальної частини чемпіонату Європи або світу" , – розповів Запісоцький.

Нагадаємо, що 1 серпня Шевченко оголосив про завершення контракту зі збірною України. У ЗМІ з'явилася інформація, що сторони не змогли узгодити фінансові питання. Пізніше на пост тренера національної команди був призначений Олександр Петраков, а Андрій Миколайович скликав пресконференцію, на якій заявив, що не збирався йти зі збірної.