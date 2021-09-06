Ключові питання я погоджую безпосередньо з президентом - глава МВС

Ключові питання я погоджую безпосередньо з президентом - глава МВС
Фото: sluga-narodu.com

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що всі ключові питання роботи міністерства обговорює особисто з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В інтерв'ю, відповідаючи на питання про комунікації з Офісом президента, глава МВС сказав: "Відкрию секрет, внутрішню кухню нашого спілкування. Коли мені було запропоновано очолити МВС, цю пропозицію робив президент особисто. Моїм зустрічним проханням було те, що я б хотів ключові проекти і процеси обговорювати також особисто з президентом".
"Можу підтвердити, що протягом цих приблизно 50-ти днів перебування на посаді я маю можливість обговорювати всі ключові питання конкретно до президента і прем'єр-міністром", - додав Монастирський.

За його словами, в цілому спілкування з Офісом президента відбувається, як правило, на рівні керівника поліції або заступника керівника поліції з координаційних питань, за які відповідальний Офіс президента.

"Ті питання, які є ключовими, - а такі питання проходять через міністра, - я погоджую безпосередньо з президентом", - підсумував глава МВС.
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics