Ключові питання я погоджую безпосередньо з президентом - глава МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що всі ключові питання роботи міністерства обговорює особисто з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В інтерв'ю, відповідаючи на питання про комунікації з Офісом президента, глава МВС сказав: "Відкрию секрет, внутрішню кухню нашого спілкування. Коли мені було запропоновано очолити МВС, цю пропозицію робив президент особисто. Моїм зустрічним проханням було те, що я б хотів ключові проекти і процеси обговорювати також особисто з президентом".

"Можу підтвердити, що протягом цих приблизно 50-ти днів перебування на посаді я маю можливість обговорювати всі ключові питання конкретно до президента і прем'єр-міністром" , - додав Монастирський.

За його словами, в цілому спілкування з Офісом президента відбувається, як правило, на рівні керівника поліції або заступника керівника поліції з координаційних питань, за які відповідальний Офіс президента.