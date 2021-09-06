Держрегулювання: гранична ціна на паливо зросла

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів в розмірі 25,94 грн/літр і дизпалива - 21,69 грн/л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС, повідомляє Enkorr.

Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 30,94 грн/літр, на «звичайне» дизпаливо - 28,69 грн/л.

У порівнянні з останньою декадою серпня середня ціна на бензин зросла на 0,41 грн/літр, на ДТ - на 0,58 грн/л.

Як повідомлялося, 2 червня Кабінет міністрів вніс зміни в формулу розрахунку середньої ціни на паливо. Зокрема, в неї були включені логістичні та інші витрати мереж АЗС в розмірі $27/т, або плюс 66 коп./л (з ПДВ) до вартості бензинів і 73 коп./л (з ПДВ) - до вартості ДТ.

Нагадаємо, 14 травня 2021 року уряд прийняв постанову, якою з 15 травня було введено державне регулювання цін на паливо. Зокрема, були прийняті зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 р. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).