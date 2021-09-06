Модні чоловічі куртки в сезоні 2021-2022

Відомі дизайнери вже представили осінньо-зимові колекції для чоловіків. Які чоловічі куртки будуть модними в майбутньому сезоні, розповість ця стаття, повідомляє Tossy.

Загальні тенденції

Імениті кутюр'є в осінні - зимовому сезоні надали чоловікам широкий асортимент стильних курток. У модних колекціях для холодної пори року були представлені різні стилі чоловічих курток від мілітарі, до приталеної класики.

Серед матеріалів найбільш актуальними будуть натуральна шкіра і замша, денім та плащівка. Але на модних подіумах мелькали куртки з нетрадиційних матеріалів, таких як велюр і оксамит.

Що стосується колірної палітри, то модними будуть практично всі відтінки: від класичних чорного, коричневого та білого кольорів, до яскравих і насичених відтінків. Лаконічні відтінки більше підійдуть консервативним чоловікам. Зухвалі і харизматичні представники чоловічої статі готові носити стильні куртки жовтого, червоного, бордового, синього, оранжевого, блакитного, хакі, гірчичного тони, що в тандемі з джинсами й неформальними фасонами штанів.

Бомбер

Дизайнери пропонують модникам моделі, виконані з різних матеріалів, але найпопулярнішими є шкіра, замші й плащівка. Стильні бомбери відмінно вписуються як в стриманий, так і неформальний спосіб.

Теплі парки

Парки в короткому і міді вирішенні зігріють активних і сильних представників чоловічої статі в люті морози та сильний вітер. Чоловічі варіанти таких курток ідеально підійдуть для любителів стилю кежуал.

Парки для чоловіків виглядає стильно і лаконічно, завдяки чому її можна носити як з джинсами, так і з брюками або діловим костюмом. Парки в стилі кежуал або стріт-стайл оброблені хутром на капюшоні, більш стримані моделі для офісу мають мінімалістичний декор. Актуальні в цьому сезоні чоловічі парки синього, зеленого, коричневого, кавового, кольору хакі та індиго.

Чоловічі пуховики

Від подовженого оверсайзу, до укороченої приталеної моделі - все варіанти будуть актуальними. Як декор гуру моди використовували оторочку з хутра або овчини на комірах і манжетах. Також на модних подіумах були представлені пуховики з облямівкою по всій довжині вироба.

Як матеріал для пошиття пуховиків використовуються як блискучі, так і матові тканини. Особливу увагу слід звернути на стьобані пуховики, вони будуть особливо актуальними в сезоні осінь-зима 2021-2022.

Спортивні варіанти дозволяють створювати ненав'язливі, яскраві й водночас стильні чоловічі образи. Такі моделі представлені в різних колірних рішеннях: від монохромних класичних (чорний, білий, сірий, коричневий) до яскравих насичених відтінків (помаранчевий, червоний, зелений, синій, фіолетовий і т.д.).