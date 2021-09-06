В Афганістані вбили одного з лідерів "Талібану"

Під час наступу угруповання "Талібан" на афганську провінцію Панджшер повстанці, що утримують цю територію, вбили одного з ключових командирів руху Мавлаві Фасіхуддін, повідомляє УНІАН.

Про це представники Фронту національного опору Афганістану повідомили у своєму Twitter.

"Мавлаві Фасіхуддіна було вбито разом з шістьма охоронцями в районі Пішгур провінції Панджшер" , - стверджують вони.

Фасіхуддін міг загинути в ніч на 6 вересня.

У "Талібані" цю інформацію не підтверджують. Однак вранці цього самого дня бойовики вже не вперше оголосили про захоплення Панджшера - мовляв, деякі позиції Фронту національного опору Афганістану були розбиті, а інші ополченці втекли. У фронті цю інформацію спростовують.

Однак пов'язані з протистоянням джерела стверджують, що їхні стратегічні позиції піддалися авіаатаці ВПС Пакистану.

Крім того, вони заявили про загибель прес-секретаря Фронту національного опору Фахіма Дашті.