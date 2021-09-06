Глава МВС про загибель мера Кривого Рогу: попередньо самогубство

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, - це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де буде відбуватися зміна еліт в зв'язку з цим" , - сказав глава МВС.

Відповідаючи на питання про те, чи не виявляється тиск на слідство в цій справі, міністр запевнив: "Хочу сказати, що тиск на слідство сьогодні не чинять".

За його словами, інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом.

"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводився ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання" , - розповів Монастирський.

У цьому контексті міністр додав:

"Це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. В даному випадку - мер".

Як повідомлялося, мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був виявлений мертвим на порозі свого будинку 15 серпня. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Слідство розглядає три основні версії події - вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства.

Відзначається, що на тілі загиблого було виявлено одне поранення з карабіна "Сайга". Вилучену на місці події зброю направлено на комплексну експертизу.