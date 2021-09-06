Динаміка госпіталізацій із COVID-19 перевищена у трьох областях

Динаміка рівня госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 зростає три дні поспіль у Луганській та Львівській областях.

Про це свідчать дані﻿ Міністерства охорони здоров'я України.

Так, у Луганській області динаміка рівня госпіталізацій зросла з 89,9% станом на 3 вересня до 104,3% станом на 5 вересня (визначений показник 50%).

У Львівській області динаміка рівня госпіталізацій станом на 3 вересня становила 58,9%. До 5 вересня показники зросли до 66,3%.

Також станом на 5 вересня показники зросли до 54,4% у Рівненській області.