В Умані хасиди святкують Новий рік

В Умані хасиди святкують єврейський Новий рік - Рош га-Шана. Уже є перші випадки коронавірусу у паломників.

Про це повідомляє﻿ канал Андрія Павловського.

Серед протиепідемічних заходів - безкоштовні маски біля входу до могили Рабі Нахмана, антисептики, вимірювання температури, розмітки на вхід і вихід. Усередині могили - обмежувальні турнікети для дотримання дистанції. На вулицях чергують швидкі.

Цього року очікується прибуття 50 тис. хасидів. Головний санлікар України Ігор Кузін видав постанову щодо протиепідемічних заходів під час міжнародного паломництва, оскільки торік хасиди в Умані порушували карантин.

Вже на святкування приїхали майже 23 тис. паломників-хасидів, зокрема 1730 дітей.