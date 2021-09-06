Тіна Кароль приголомшила розкішним образом з пікантною родзинкою

Тіна Кароль звикла блищати перед шанувальниками і вражати їх уяву світськими виходами, розкішними і часом провокаційними фотосетами, незвичайними високотехнологічними виступами і зачаровувати кадрами зі звичайного життя, відкривши над ним завісу таємниці, повідомляє РБК-Украина.

Тепер же предметом бурхливих обговорень шанувальників артистки стало її розкішне вбрання, фото якого Тіна поділилася в Instagram.

Для фотозйомки Тіна вибрала плаття від кувейтського бренду LaBourjoisie зі сміливим вирізом до стегна, прозорою фатіновой спідницею, а також декоративними дзеркальним вставками в області декольте і інкрустованими еполетами.

фото: instagram.com/tina_karol









Автор: Ольвія Агаркова