Ціни на газ в Європі різко зросли

У ході торгів 6 вересня ціни на газ у Європі різко зросли. Вартість жовтневого ф'ючерса на індекс TTF досягала 53,68 євро за мегават-годину, близько 659 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі, повідомляє "Лента.ру".

До моменту написання новини ціни досягають 52,96 євро за мегават-годину (зріст близько 3 відсотків).

У серпні поставки газу в Європу скорочувалися протягом декількох днів поспіль після аварії на заводі «Газпрому» в Новому Уренгої, що створило передумови для дефіциту палива і також призвело до зростання цін. На початку вересня опитані Bloomberg аналітики назвали плани «Газпрому» щодо нарощування запасів у російських підземних газових сховищах (ПСГ) загрозою для ринку і споживачів Європи. Раніше обсяги в європейських ПСГ серйозно знизилися.

Видання припускає, що російському гігантові для успішної роботи в ході опалювального сезону необхідно закачати в сховища приблизно 80 відсотків від обсягу, що поставляється до Західної Європи, яка традиційно вважається основним ринком збуту для «Газпрому». Однак економісти припускають, що найближчим часом концерн повністю перегляне пріоритети в своїй політиці, практично покинувши європейський експорт. У ситуації, що склалася світові ціни на газ різко зростають.