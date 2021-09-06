Skoda анонсувала новий електричний кросовер

Чеська компанія Skoda продовжує розширювати лінійку електромобілів. На черзі новий купеподібний кросовер Enyaq Coupe iV, повідомляє Обозреватель.

Нещодавно компанія відзначила випуск 150-тисячного автомобіля сімейства iV. Посилити позиції бренду на ринку електрокарів допоможе чергова новинка – кросовер Skoda Enyaq Coupe iV.

Посилити позиції бренду на ринку електрокарів допоможе чергова новинка – кросовер Skoda Enyaq Coupe iV. Джерело: Skoda

Прототипи автомобіля проходять дорожні випробування, а підігріти інтерес до новинки компанія вирішила порцією власних ілюстрацій. Новинка ретельно замаскована камуфляжем, але в компанії розповіли, чим вона буде відрізнятися від базової моделі.

Внаслідок нової задньої частини кузова довжина машини виросла до 4563 мм (+14 мм), а ось висота всього на 1 мм (1617 мм) нижче звичайного Enyaq iV. Джерело: Skoda

Skoda Enyaq Coupe iV отримає кузов ліфтбек з похилим дахом. Внаслідок нової задньої частини кузова довжина машини виросла до 4563 мм (+14 мм), а ось висота всього на 1 мм (1617 мм) нижче звичайного Enyaq iV. Ширина (1879 мм) і колісна база (2765 мм) залишилися без змін. Обсяг багажника скоротився на 15 л – до 570 л. У списку базових опцій буде панорамний дах.

Обтічний силует дозволив знизити коефіцієнт аеродинамічного опору Cd до 0,247, що, своєю чергою дозволило збільшити дальність ходу до 535 км (+15 км).

Базова версія Enyaq Coupe 60 iV отримає задній привід і один електромотор потужністю 179 к.с. Джерело: Skoda

Базова версія Enyaq Coupe 60 iV отримає задній привід і один електромотор потужністю 179 к.с. Для його живлення буде використовуватися батарею місткістю 62 кВтг. За нею йде модифікація Enyaq Coupe 80 iV з 204-сильним мотором і батареєю на 82 кВтг. На вершині лінійки буде повнопривідна Coupe iV 80x. Сумарна потужність двох електродвигунів досягає 265 к.с. Очікується, що трохи пізніше з'явиться 306-сильна версія RS з більш спортивнім дизайном і ексклюзивною обробкою салону.

Презентація купеобразного кросовера Skoda Enyaq Coupe iV запланована на кінець року. Ціни та докладні характеристики стануть відомі ближче до дебюту.