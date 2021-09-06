У столичній гімназії отруїлися майже 200 дітей

Майже дві сотні дітей отруїлися в одній зі столичних гімназії, про це розповіли батьки її учнів, повідомляє ТСН.

Кажуть, ще в четвер після занять дітям стало зле, додому вони їхали з температурою та нудотою. Потім - додалась діарея та блювання.

На наступний день в однієї з учениць виявили норовірус – це один з різновидів кишкової інфекції. Він швидко розвивається та може передаватися повітряно-крапельним шляхом, через воду, їжу, чи брудні руки.

Інші діти аналіз на цей вірус не здавали, але школярів з такими ж симптомами щонайменше 170. Вони вчаться у різних класах (з 2-го по 5-й). Слідом за ними нездужали й деякі батьки.

У адміністрації гімназії інцидент поки не коментують.

Зразки води та готової їжі вже зібрала Держпродспоживслужба. Результати обіцяють за кілька днів.