"Велике будівництво": планується нова залізниця з Приазов'я

Для скорочення часу в дорозі з Маріуполя до Харкова і Києва у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" розглядається можливість будівництва нового залізничного маршруту, завдяки якому час у дорозі до Харкова може скоротитися на 6 годин, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У межах програми "Велике будівництво" розглядається можливість будівництва нового залізничного маршруту. Джерело: Facebook Олександра Кубракова

"Зараз до Маріуполя веде єдина залізнична колія Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха. Ця дільниця вантажонапружена, неелектрифікована і частково одноколійна. Час у дорозі – від 14 до 19 годин до Києва та 14 годин до Харкова" , – сказав міністр.

Для поліпшення залізничного сполучення з Приазов'ям у рамках "Великого будівництва" розглядається варіант будівництва маршруту Покровск – Курахове – Шахта "Південнодонбаська" – Волноваха – Маріуполь. Для цього необхідно буде електрифікувати 46,5 км, добудувати 20 км і реконструювати 18 км шляхів. Весь проєкт оцінюється в 2,6 млрд грн, а після його реалізації час у дорозі до Харкова може бути скорочено на 6 годин.

Окремо, як розповів міністр, триває перегляд дивідендної політики державних стивідорів і залучення приватних інвесторів на проєкти концесії портів. Наразі у концесію планується віддати Маріупольський і Бердянський морські порти.

Також не виключається відновлення роботи аеропорту Маріуполя. Для цього разом з Міністерством оборони вирішується питання про можливе відкриття цивільного авіаційного сполучення в умовах заборони на польоти у прифронтовій зоні.

У Приазов'ї у рамках "Великого будівництва" триває також відновлення доріг. Зокрема, нещодавно завершилося оновлення 40 км дороги Т-08-20 Якимівка – Кирилівка, що веде до курортів Азовського моря. Всього в 2020-2021 роках у Приазовських районах планується відремонтувати і побудувати більше 1000 км доріг державного значення.