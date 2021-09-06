Вживання алкоголю збільшує ризик зараження COVID-19 - вчені

Люди, які зловживають спиртними напоями, ризикують підхопити коронавірус удвічі частіше, і важче переносять хворобу. До такого висновку прийшли вчені, коли провели дослідження на більш ніж 1000 здорових добровольців, повідомляє Вести.

Середній вік добровольців становив 20 років, і раніше вони не хворіли на COVID-19. Їх розділили на кілька груп, залежно від того, як часто вони вживали алкоголь.

В результаті експерименту фахівці з'ясували, що у студентів з високим ризиком споживання алкоголю ризик зараження коронавірусів більш імовірний. І, судячи з подальших спостережень експертів, переносили хворобу вони важче. У них на 18% частіше були присутні наступні симптоми: втрата нюху, головний біль, ломота в тілі, кашель.

Вчені пояснили це тим, що алкоголь, як відомо, пригнічує імунітет, і людина не справляється з атакою вірусу. А більш часті випадки заражень також просто пояснити: адже люди напідпитку часто нехтують санітарними правилами.