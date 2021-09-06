Укрзалізниця заплатить 378 млн гривень штрафів
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) заплатить 377,86 млн грн штрафів за несвоєчасну доставку вантажів в 2019-2021 роках, заявила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, створеної для перевірки і оцінки стану УЗ, Юлія Гришина, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"На запит ТСК у державній компанії не змогли знайти відповідальних за проблеми зі своєчасною доставкою вантажів, за десятки кинутих поїздів, за зрив експортних контрактів і за те, що вантажовласники зазнають збитків і потім виставляють фінансові претензії до самої "Укрзалізниці", - повідомила Гришина.
За її словами, ТСК просила назвати конкретних винуватців ситуації з провалом доставки вантажів, на що прийшла відповідь з підписом - в.о. члена правління УЗ Романа Черницького і директора з комерційної та логістичної роботі компанії Олександра Заруби, суть якої зводиться до того, що встановити винних не представляється можливим через те, що проблема комплексна.
"У відповіді на ту частину запиту ТСК, де ми просили надати чітку інформацію про реальний стан тягового рухомого складу та назвати конкретні прізвища винних в дефіциті справних вагонів і локомотивів для забезпечення перевезень, названий відповідальним конкретний член правління "Укрзалізниці" і його прізвище. Це Франтішек Буреш, який очолює напрямок виробництво в компанії. Цікаво, що його прізвище саме в цьому контексті фігурує і в проміжному звіті ТСК. Тому тепер будемо домагатися відповідних кадрових рішень", - додала Гришина.