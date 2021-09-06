Укрзалізниця заплатить 378 млн гривень штрафів

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) заплатить 377,86 млн грн штрафів за несвоєчасну доставку вантажів в 2019-2021 роках, заявила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, створеної для перевірки і оцінки стану УЗ, Юлія Гришина, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На запит ТСК у державній компанії не змогли знайти відповідальних за проблеми зі своєчасною доставкою вантажів, за десятки кинутих поїздів, за зрив експортних контрактів і за те, що вантажовласники зазнають збитків і потім виставляють фінансові претензії до самої "Укрзалізниці", - повідомила Гришина.

За її словами, ТСК просила назвати конкретних винуватців ситуації з провалом доставки вантажів, на що прийшла відповідь з підписом - в.о. члена правління УЗ Романа Черницького і директора з комерційної та логістичної роботі компанії Олександра Заруби, суть якої зводиться до того, що встановити винних не представляється можливим через те, що проблема комплексна.