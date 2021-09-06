Ринок землі: уже укладено більше 12 тисяч угод

У рамках ринку землі станом на 6 вересня укладено 12 784 угоди - за площею земель, щодо яких було зареєстровано правочини, лідирують Кіровоградська (3 329,2 га) та Харківська (3 320,7 га) області, повідомляє Економічна правда.

За кількістю правочинів лідирують Київська (1156) та Полтавська (1123) області.

4882 нотаріуси подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

"Всього заяв - 5482 , із них погоджено 4845, в черзі на розгляд - 5, відмову отримали 632", - йдеться у повідомленні Мінагрополітики.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.