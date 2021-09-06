Монастирський сподівається, що ВР прийме закон про обіг зброї

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розраховує, що Верховна Рада протягом найближчих місяців зможе ухвалити закон, який дасть змогу врегулювати обіг зброї в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас немає закону про обіг зброї, один із тих базисних нормативних актів, який має врегулювати процес видачі, реєстрації, обігу зброї в країні. Я є одним зі співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний", - розповів Монастирський в ексклюзивному інтерв'ю.

Він висловив сподівання на те, що депутати найближчими місяцями підтримають законопроєкт.

"Гадаю, цієї осені ми зможемо вийти на повторне голосування у Верховній Раді, і МВС однозначно підтримуватиме ухвалення зазначеного закону", - зазначив глава МВС.

Монастирський нагадав, що законопроєкт передбачає створення реєстру законної зброї, впровадження сервісного порядку купівлі зброї та регулює процедуру продовження дозволу на мисливську зброю.

При цьому глава МВС наголосив:

"Я не є прихильником легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні - власне кажучи, роздачі пістолетів".