Посилення карантину в Україні: які привілеї отримають вакциновані

Уже найближчим часом Україна може перейти в "жовту" зону через зростаюче число виявлених випадків коронавірусної інфекції в країні. Вакцинованим українцям обіцяють привілеї, повідомляє Обозреватель.

Як повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, перехід в "жовту" зону буде означати введення ряду карантинних обмежень. Ігор Кузин зазначив, що епідемічна ситуація в Україні погіршується, а тому локдаун в Україні можуть ввести в листопаді.

Він зазначив, що при переході в "жовту" зону в Україні заборонять проведення масових заходів за участі понад одну людину на чотири квадратних метри площі будівлі або території.

Також в кінотеатрах та інших залах установ культури обмежать заповнюваність залів. Зокрема, можна буде займати лише половину місць.

У фітнес-центрах можна буде займатися лише за умови перебування однієї людини на десять квадратних метрів.

Обмежувати тимчасові рамки в роботі закладів не будуть.Водночас головний санітарний лікар України підкреслив, що ті, хто зробив щеплення зможуть отримати деякі привілеї.

"Наприклад, не буде регулюватися кількість людей на 1 кв. м, якщо ми говоримо про роботу спортивних залів. Такі норми будуть діяти для вакцинованих, як для обслуговуючого персоналу, так і до людей які відвідують той чи інший заклад" , – зазначив Кузін.

Говорячи про терміни введення локдауна, Кузін сказав, що немає конкретної дати і все буде залежати від захворюваності. Він же вважає, що уникнути його не вдасться.