Сенцов: Зеленський критикував Порошенка, а сам займається "братерством"

Український кінорежисер Олег Сенцов розповів, за що критикує і підтримує чинного президента Володимира Зеленського, а також про можливість зустрічі з ним.

Про це Олег Сенцов розповів журналістам Української правди в інтерв'ю﻿.

Він зазначив, що в Офісі президента намагались влаштувати зустріч через пів року після визволення, проте "щось у них не вийшло" . Проте він і сам не намагався зустрітись із Зеленським.

"Я не шукав цього. Що мені йому сказати? Я його не перероблю, я йому свою голову не вставлю, він мене не послухає. Навіщо це?" - поділився Сенцов.

Олег Сенцов також поділився, за що критикує та підтримує Володимира Зеленського.

"Я його публічно критикую за ті речі, які мені не подобаються, і публічно підтримую в тому, що мені подобається. Із хорошого йому за честь – це мінус Медведчук. Не до кінця поки що, але вже дуже сильний мінус. Труба, канали – це потужний удар. І за це я йому вдячний.

Дороги, як б там не було, хтось там ворує, все мутно, але вони будуються, як би там не було. І діджиталізація. Та ж сама "Дія" – це дійсно правильна справа" , - сказав режисер.

Окрім того, він вказав на відсутність реформ в Україні.

"Парад – це дуже прикольне шоу. Мене більше турбує наші реальні справи в армії, реальні плани, реальні всі ці моменти і реальна відсутність реформ не тільки в армії, а й взагалі. Коли ти в останній час чув слово "реформа" від Володимира Олександровича?" - додав він.

Також Сенцов зазначив, що Зеленський дуже критикував Порошенка, але сам допустив братерство.