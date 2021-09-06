У Mercedes-Maybach з'явився електромобіль

На автошоу в Мюнхені компанія Mercedes-Benz презентувала чимало новинок, в тому числі, розкішний електричний кросовер Mercedes-Maybach EQS. Експериментальна модель є предтечею серійної моделі флагманського кросовера, повідомляє Обозреватель.

Новинка отримала двобарвне забарвлення і багато оздоблена хромованим декором. Доповнюють образ великі 24-дюймові поліровані диски.

Спереду автомобіль виділяється величезними гратами радіатора з вертикальними планками і розташованими по кутах тонкими світлодіодними фарами. Джерело: Daimler AG

Спереду автомобіль виділяється величезними гратами радіатора з вертикальними планками і розташованими по кутах тонкими світлодіодними фарами. Ззаду на всю ширину машини розтяглася тонка світлодіодна стрічка, яка виконує функції ліхтарів і покажчиків повороту. З боків автомобіль забезпечили підніжками, а вікна прикрасили широкими полірованими окладами. Всі двері оснащені електроприводами.

Приладова панель являє собою величезний екран Hyperscreen з декількома дисплеями під загальним склом, який розтягнувся від лівої до правої стійки. Джерело: Daimler AG

Розкішний салон має чотири індивідуальних крісла з широким набором регулювань. Приладова панель являє собою величезний екран Hyperscreen з декількома дисплеями під загальним склом, який розтягнувся від лівої до правої стійки. Для обробки використана біла шкіра, текстильні вставки з оригінальним орнаментом, дерево і металеві вставки. На консолі між задніми пасажирами знайшлося місце для двох келихів і вази з квітами.

На консолі між задніми пасажирами знайшлося місце для двох келихів і вази з квітами. Джерело: Daimler AG

В основі концепту лежить модульна електрична платформа MEA. Вона дозволить долати на одному заряді близько 600 км. Появи електричного кросовера Mercedes-Maybach EQS очікується у 2023 році.