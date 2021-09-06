Модні кольори осені: палітру основних відтінків

Інститут кольору Pantone вивів палітру основні відтінки на осінньо-зимовий сезон 2021/22. Окрім базових та пастельних кольорів, що повторюються з сезону в сезон, головний світовий путівник колірних тенденцій сезону, представив яскраві осінні відтінки, повідомляє 24 Канал.

За словами представників Pantone в осінньо-зимовому періоді 2021-2022 переважатимуть відтінки, які найкраще поєднуються між собою.

До палітри увійшов синій Mykonos Blue, який нагадує всім про відпустку в Греції. Жовтий – колір надії і головний колір 2021 року у парі з сірим. Коричневий, теракотовий і ніжно-рожевий – базові кольори для осені. Вони символізують тишу і спокій.

Також експерти пророкують тріумфальне повернення фуксії в гардероби модниць. Вже зараз зірки стрітстайлу витіснили зі своїх гардеробів трендовий рожевий, який вже встиг всім набриднути, обравши яскраву фуксію.

Усі представлені кольори і поєднання, за прогнозом експертів, будуть популярні протягом усього осінньо-зимового сезону 2021-2022. Використані відтінки з палітри базується на аналізі Нью-Йоркського Тижня Моди.

Осіння палітра Pantone

Коричневий

Фото з інстаграму Pump Your Studio

Блідо-голубий

Фото з інстаграму Pump Your Studio

Міконосний синій

Фото з інстаграму Pump Your Studio

Терракотовий

Фото з інстаграму Pump Your Studio

Ніжно-рожевий

Фото з інстаграму Pump Your Studio

Фуксія

Фото з інстаграму Pump Your Studio

Приглушений зелений

Фото з інстаграму Pump Your Studio

Вогненно-червоний

Фото з інстаграму Pump Your Studio

Сонячно-жовтий