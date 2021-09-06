Катя Осадча з оголеним животом знялася для обкладинки українського глянцю

Українська телеведуча Катя Осадча, яка втретє стала мамою, під час вагітності знялася для обкладинки видання VIVA. Знаменитість з'явилася у відвертому образі і засвітила кругленький живіт, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото Осадча опублікувала на сторінці в Instagram(щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Телезірка зізналася, що намагалася стежити за фігурою навіть під час вагітності, щоб потім швидше повернути собі форму.

Як розповіла Осадча, в сумі зайвих набраних кілограмів за всі три вагітності були приблизно однакові. Ведуча заявила, що в середньому вона набрала 15-17 кілограмів. У минулі рази вага пішла дуже швидко.

На обкладинці видання Осадча з'явилася в блакитному вбранні з глибокими вирізами, в якому продемонструвала великий кругленький живіт. На голові у неї виднілася чорна стрічка з бантом, а також знаменитість зробила легкий денний макіяж.