З ізраїльської в'язниці втекли шість терористів

Управління в'язниць (ШАБАС) 6 вересня підтвердило втечу шести ув'язнених, причетних до терористичної діяльності, з в'язниці "Гільбоа" на півночі країни. Втеча була здійснена за допомогою тунелю, повідомляє NEWSru.co.il.

У в'язниці "Гільбоа" перебувають терористи, засуджені на тривалі терміни ув'язнення.

По тривозі піднято великі сили поліції і підрозділів ШАБАС, за підтримки вертольотів і безпілотних літаків. Задіяно спецслужби і військових.

За даними "Кан Бет", п'ятеро ув'язнених були активістами терористичної організації "Ісламський джихад". Шостим, і можливим організатором втечі, є один з лідерів терористів ФАТХу Захарія Зубейді.

Керівництво терористичної організації "Ісламський джихад" заявило, що організатором втечі ув'язнених з ізраїльської в'язниці "Гільбоа" є активіст ВД Махмуд Арда. "Ісламський джихад" називає цю втечу "героїчною операцією, яка шокувала ізраїльську систему безпеки".

В'язні, які втекли, могли відправитися в бік кордону з Йорданією або в сторону Дженіна.

За даними сайту N12 / "Мако", ув'язнені, скоріше за все, прорили тунель під туалетною кабіною і зуміли вибратися з в'язниці через каналізаційну шахту. За словами одного зі свідків, втікачів помітили місцеві фермери, які звернулися в поліцію.