В Україну приїхала делегація Конгресу США

Делегація Конгресу США під головуванням сенатора-республіканця Ліндсі Грема прибула до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Уточнюється, що до делегації входять сенатори США Ліндсі Грем (республіканець, штат Південна Кароліна), Джон Баррассо (республіканець, Вайомінг), Бен Сасс (республіканець, Небраска), Томмі Тубервіль (республіканець, Алабама) і конгресмен Вільям Тіммонс (республіканець, Південна Кароліна).

Делегація зустрінеться також з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і міністром оборони Андрієм Тараном.