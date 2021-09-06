Таліби стверджують, що війну в Афганістані закінчено

Представник руху "Талібан" Забіхулла Муджахід заявив у понеділок, що війну в Афганістані закінчено і що рух розраховує домогтися стабільності в країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід під час прес-конференції в Кабулі заявив, що війну закінчено і що вони розраховують мати стабільність в Афганістані, а будь-хто, хто візьме зброю в руки, є ворогом народу і країни" , - повідомляє канал Tolo News.

Раніше в понеділок Муджахід заявив, що провінція Панджшер повністю перебуває під їхнім контролем. У Фронті національного опору спростували цю інформацію і заявили, що контролюють стратегічні позиції провінції.