Вихідні в жовтні 2021 в Україні: коли та скільки відпочиватимемо

У жовтні 2021 року в Україні буде 11 вихідних. Один з них, День захисника, відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, є святковим неробочим днем, повідомляє Обозреватель.

Щорічно це державне свято відзначається 14 жовтня. Цього року воно випадає на четвер, у зв'язку з чим робочий день у п'ятницю, 15 жовтня, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України № 1191-р від 30 вересня 2020 року, перенесено на суботу 23 жовтня.

Таким чином, на честь Дня захисника України громадяни відпочиватимуть чотири дні поспіль: 14, 15, 16 і 17 жовтня. Крім цього, вихідними традиційно будуть суботи та неділі 2 і 3, 9 і 10, 24, 30 і 31 жовтня.

На другий місяць осені випадає ще кілька великих свят, таких як, зокрема, Покров Пресвятої Богородиці, пам'ять Сергія Радонежского, Іоанна Богослова, Іверської ікони Божої Матері, апостола Фоми, апостола та євангеліста Луки.