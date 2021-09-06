Ізраїль відкривається для туристів: умови в'їзду

В Ізраїлі вперше після пандемії відновлюють туризм для всіх охочих - з 19 вересня дозволять в'їзд туристичним групам з більшості країн світу, повідомляє РБК-Украина.

Як повідомило міністерство туризму, дозволять в'їзд в країну туристичним групам від 5 до 30 осіб з країн, які входять у зелений, жовтий і помаранчевий списки Ізраїлю. При цьому основною умовою допуску як і раніше буде повна вакцинація від COVID.

Згідно з новим планом стимулювання туризму, ніяких обмежень на кількість туристичних груп не буде. Виняток складуть тільки туристи з країн червоної зони. За даними на 31 серпня, таких поки тільки чотири: Туреччина, Болгарія, Мексика і Бразилія.

Тури для пілотних груп влітку призупинили

У травні цього року на тлі зниження захворюваності COVID Ізраїль дозволив в'їзд невеликих туристичних груп. Тоді в країну прибуло понад 2000 відвідувачів, в основному, зі США та Європи.

У міністерстві заявили, що серед перших груп не було виявлено жодного випадку коронавірусу. Це дало надію на відновлення в туристичній галузі, яка постраждала від пандемії. Наприклад, у "допандемійному" 2019 році Ізраїль відвідали рекордні 4,5 млн туристів, що "посилило" місцеву економіку на 7,2 млрд доларів.

Вже в серпні 2021 року ця ініціатива була припинена через швидке поширення варіанту вірусу "Дельта" і сплеск захворюваності в Ізраїлі, попри лідируючі у світі темпи вакцинації.

Вакцинація не звільняє від здачі ПЛР-тестів

Іноземні туристи, які прилетять у вересні, повинні будуть пред'явити докази отримання другої дози вакцини від COVID-19 протягом останніх шести місяців, або ревакцинації, щоб мати право на в'їзд.

Крім того, всі вакциновані мандрівники також повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту за 72 години до прибуття і пройти повторний тест після приземлення в аеропорту "Бен-Гуріон" Тель-Авіва.

4 вересня в Ізраїлі виявили майже 5000 нових випадків COVID, за два дні до цього - 11201 випадкок, що стало для країни "пандемічним максимумом". Майже дві третини населення Ізраїлю (5,5 млн з 9,3 млн осіб) отримали третю дозу вакцини Pfizer.

Умови для мандрівників з України

За інформацією МОЗ Ізраїлю, Україна належить до помаранчевої зони ("ризиковано") за рівнем захворюваності. Однак це означає, що українці зможуть приїхати у складі організованих груп з 19 вересня, як було анонсовано урядом.

Поїздки з туристичною метою для самостійних подорожей до Ізраїлю з України поки заборонені. В'їжджати в Ізраїль можна тільки близьким родичам громадян Ізраїлю після отримання спеціального дозволу уряду.

При цьому всі, хто в'їжджає в Ізраїль з "помаранчевої країни", в тому числі одужалі та вакциновані, повинні перебувати в повному карантині 14 днів. Скоротити термін самоізоляції можна до 7 днів після двох негативних ПЛР-тестів (в аеропорту після прибуття і на 7 день перебування).

Автор: Ольга Маджумдар