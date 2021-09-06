Кравчук знаходиться на реабілітації в Мюнхені - джерело

Перший президент України Леонід Кравчук вийшов з коми й знаходиться на реабілітації в Мюнхені. Однак стан політика оцінюється як важкий.

Про це повідомило джерело видання "Страна".

Після перенесеної операції на серці, Кравчука перевезли на реабілітацію в клініку Мюнхена. У клініці з першим президентом знаходиться його онук.

За словами джерела, Кравчук прийшов до тями, йому стає трохи краще.

"Він частково прийшов у свідомість, йому роблять різні аналізи та дослідження, щоб зрозуміти, як він потрапив в стан коми. І головне - які шанси на повне відновлення. Наскільки мені відомо, він прийшов до тями, впізнає свого онука, але говорити не може", - повідомляє джерело.

Нагадаємо, 29 червня Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці в Києві. Після цього політик потрапив в реанімацію, пізніше він впав у кому і був підключений до апарату ШВЛ.