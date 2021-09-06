Останній приріст населення України спостерігався ще в СРСР

У першому півріччі 2021 року в Україні народилось 132 595 дітей. Це на 5% менше, ніж в першому півріччі 2020-го, коли було 139 134 новонароджених, і на 11,5% менше, ніж в першому півріччі 2019-го. Останній раз приріст населення спостерігався в Україні ще за часів СРСР, повідомляє Опендатабот.

За середніми щомісячними цифрами легко простежити, як кожен місяць зменшується народжуваність. У 2019-му році щомісяця в середньому народжувалося 25,7 тисяч немовлят, у 2020-му році — 24,5 тисячі, у першій половині 2021-го — 22 тис. новонароджених.

За даними Держстату, останній раз приріст населення спостерігався в Україні ще за часів СРСР — в 1990-му році; відтоді воно тільки зменшується.

Найгірша народжуваність за останні 30 років була зафіксована у 2020-му — 293 457 немовлят. І судячи з поточної динаміки, 2021 рік готується перекрити цей антирекорд.

За півроку в Україні померло 349 041 осіб. Отже, загальний спад чисельності населення склав 216 446 осіб.