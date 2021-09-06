Бензин на АЗС подорожчав після публікації нової максимальної ціни

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 6 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз без змін, повідомляє РБК-Украина.

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,88 гривень за літр +0,03 гривень), на бензин А-95 - 29,93 гривень за літр (+0,15 гривень), на дизельне паливо - 28,10 гривень за літр (+0,19 гривень), на автогаз - 17,48 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 вересня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 гривень за літр, дизельного палива - 28,69 гривень за літр.

Автор: Олександр Білоус