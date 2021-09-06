Нацбанк рятує долар від обвалу

У понеділок на міжбанківському валютному ринку число бажаючих купити валюту значно зменшилося. Причина - вихідний в США. Сьогодні в Америці святкують День Праці, у зв'язку з чим всі банки і біржі закриті. Угоди по долару на міжбанку проходять за схемою ТОМ (з поставкою долара завтра), що не дуже влаштовує покупців.

Ситуацію знову довелося рятувати Нацбанку. На самому початку торгів він викупив близько 5 млн доларів в районі 26,94 гривень, а під час обідньої перерви, після того, як котирування опустилися нижче рівня 26,80, вийшов з інтервенцією на покупку за ціною 26,76 гривень.

Спочатку повільно і неохоче, а потім все швидше падає сьогодні і ціна готівкового долара. Вранці київські оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 26,94-26,95 гривень, а до обіду готові були віддавати по 26,89-26,90 гривень. Оператори валютного ринку скаржаться на падіння попиту на валюту, що дешевшає.

Євро на FOREX сьогодні коригується після зростання в минулу п'ятницю і до обіду вже опустився до позначки 1,1856 долара. Зниження на FOREX і падіння ціни на готівковий долар привели до істотного зниження цінника на готівкову євровалюту: з ранкових 31,95 до обіду євро подешевшав на 10 копійок, до 31,85 гривень.

Російський рубль знову дешевшає до американського долара: до обіду він опустився до позначки 73,02 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці, як і на вихідних, продовжують продавати по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.