Україна отримала від США ліки проти коронавірусу

Американська благодійна організація Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж — 60 тисяч флаконів інноваційних ліків проти коронавірусу Bamlanivimab і Etesevimab для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби, повідомляє Україна 24.

Що це за препарати, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ніхто ніяких експериментів не ставить, це результат наших домовленостей, які було фіналізовані під час візиту президента в США. І сьогодні США передали в Україну певну партію препаратів, які визнані FDA США (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів - ред.) і дозволені для лікування коронавірусної хвороби. Ці препарати використовуються для груп ризику, у яких легка форма, але їх у першу чергу потрібно вилікувати, тому що в людей з хронічними неінфекційними хворобами частіше виникають ускладнення і частіше вони призводять до летальних наслідків" , — сказав він.

Міністр повідомив, що були закуплені й інші ліки для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.