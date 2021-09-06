До Одеського порту прокладають безкоштовну дорогу

В Одеській області з’явиться нова 5-кілометрова дорога, яка зв’яже морський порт із міжнародною трасою М-28 Одеса – Южний, повідомляє УНИАН.

Користування дорогою буде повністю безкоштовним. Проект виконують у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Створення нової цементобетонної дороги, котра забезпечить безкоштовний заїзд до морського порту, просувається з впевненим темпом. Проводимо підготовчі роботи до будівництва естакади у складі дороги. Вона з’єднуватиметься з вже існуючою естакадою Адміністрації морських портів України. Саме ця інженерна споруда дозволить оминути територію приватної компанії" , - інформує агентство автомобільних доріг.

Будівництво ведеться у складних гідрогеологічних умовах, для прокладання автошляху доведеться міняти ґрунти підошви земляного полотна на глибину двох метрів.

Крім самої дороги протяжністю 5,3 км, на ділянці з’являться TIR-майданчики для великовагового автотранспорту, розраховані на 300 машин, 2 майданчики зважування-в-русі (WiM). Також тут працюватиме контрольно-пропускний пункт, а дорогу розширять з 4 до 6 смуг для швидкої перевірки вантажівок.

Планується, що нову дорогу завершать протягом 2021-2022 року. Крім того, за програмою президента "Велике будівництво" в Одеській області до кінця року побудують та відремонтують 180 км доріг державного значення.