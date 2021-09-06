В Україні оголошено I рівень небезпечності

Найближчої ночі в Україні очікуються заморозки. Через що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 7 вересня в Україні, крім Закарпаття, Криму та більшості південних областей, 8 вересня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що 6-7 вересня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.