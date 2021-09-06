Учені розповіли про наслідки комбінування COVID-вакцин

У Таїланді вчені заявили про ефективність щеплення першою дозою CoronaVac, а другою – AstraZeneca. Таким чином, імунітет виробляється такий самий, як після повної імунізації лиш препаратом AstraZeneca, повідомляє РБК-Україна.

Зазначено, що дослідження змішування вакцин було проведене у зв'язку з недостачею препаратів у різних країнах.

За даними вчених, вакцинація препаратом Vaxzevria (AstraZeneca) дає більш високі рівні антитіл, ніж після CoronaVac (Sinovac).

Однак якщо після CoronaVac отримати в якості другої дози AstraZeneca, то рівень антитіл суттєво підвищується.

Вказано, що дослідження проводилося серед жителів Бангкока. Так, порівнювалися результати серед щеплених:

CoronaVac (80 осіб, середній вік 42 роки), інтервал між першою і другою дозою 3 тижні;

AstraZeneca (80 осіб, 48 років) - інтервал між першою і другою дозою близько 10 тижнів;

у людей зі змішаною схемою (54 людини, 38 років) - приблизно чотири тижні.

Після чого їх показники порівняли з показниками тих, хто перехворів коронавірусом.

Так, рівень антитіл показав:

серед вакцинованих двома дозами CoronaVac - 96,4 Од/мл;

серед вакцинованих CoronaVac + AstraZeneca - 797 Од/мл;

серед вакцинованих двома дозами AstraZeneca - 818 Од/мл.

Вчені підкреслили, що щеплення за схемою CoronaVac + AstraZeneca може забезпечити кращий рівень антитіл, ніж імунізація двома дозами CoronaVac.

Автор: Марія Кучерявець