Головнокомандувач ЗСУ назвав "справжню" перемогу України

"Справжня" перемога України у війні проти Росії – це встановлення миру та вступ до НАТО та Євросоюз. Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на міжнародній конференції з гендерної освіти в секторі безпеки і оборони, повідомляє Вести.

Залужний вважає, що для вступу в НАТО і ЄС потрібно "зробити багато домашніх завдань, в тому числі й в Збройних силах".

"Справжньою перемогою в цій війні буде не тільки світ на наших умовах, але і приєднання України до ЄС і НАТО, що унеможливить або принаймні значно ускладнить подальші спроби агресії проти нашої держави", - пояснив головнокомандувач.

За його словами, мова йде не тільки про перехід на стандарти НАТО у підготовці та управлінні військами, але, перш за все, про ментальні зміни: повазі до прав людини, гідності та цінності особистості, рівноправності чоловіків і жінок.