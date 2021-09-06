Тіна Канделакі знялася в новому сезоні серіалу "Безпринципні"

45-річна російська телеведуча і журналістка поділилася зі своїми шанувальниками відмінною новиною. Тіна розповіла, що знялася в новому сезоні комедійного серіалу «Безпринципні», повідомляє WomanEL.

Канделакі пише, що прем'єра вже зовсім скоро відбудеться на КиноПоиск HD.

«А поки пропоную вгадати, кого я там граю: тіньову володарку світського життя Москви, дружину підкаблучника, заповзятливу бізнесвумен, яка продає повітря з Патріком, або ...?» - звернулася красуня до своїх фоловерів і виклала кадри зі зйомок.