Разумков розповів про свою відставку та "чистки" у Кабміні

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на запитання щодо можливості його відставки зауважив, що йому подобається його робота, повідомляє УНИАН.

Відповідаючи на запитання щодо можливості його відставки, спікер сказав:

"Мені моя робота подобається, і я сподіваюся, що я її достатньо якісно виконую. Принаймні, я в цьому плані працюю".

Щодо самого питання відставок, Разумков нагадав, що воно виписане у Регламенті ВР.

"Якщо Верховна Рада ініціює цей процес, - обов'язково ми його пройдемо. А далі подивимося на його результат, різне може бути. Я за посаду не тримаюся, але працювати я точно буду" , - наголосив голова парламенту.

Водночас він не виключає можливості відставок в уряді вже "незабаром".

"Можливі відставки, я про це говорив. Шорт-лист не бачив. Верховна Рада може визначитися по будь-якому міністру. Є декілька варіантів: є або власна заява, або прем'єр-міністр може зробити подання до Верховної Ради, або народні депутати можуть виступити з вищезазначеної ініціативи" , - зазначив Разумков.

Він наголосив, що до деяких міністрів є запитання.

"Я зараз не буду переходити на прізвища. Я думаю, що незабаром ми це побачимо. А є ті, хто, можливо, самостійно піде у відставку. А є ті, хто у добровільно-примусовому форматі може залишити Кабінет міністрів України" , - сказав спікер і додав, що це питання може бути порушене не на першому тижні нової сесії, але "незабаром".

Раніше, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков щодо можливих кадрових змін в уряді зазначає, що діяльність декількох міністерств викликає дискусії.