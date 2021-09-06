Експерти розповіли як зустрічають старість різні знаки зодіаку

Астрологи переконані, що, те, яким ви станете в старості, залежить від вашого знаку зодіаку. Сварлива бабуся або активна жінка - зірки можуть передбачити вашу поведінку в старості, повідомляє Обозреватель.

Експерти по зірках розповіли, якими будуть на пенсії всі знаки зодіаку. Дізнайтеся, що чекає на вас.

Козоріг

Козероги починають всіх вчити, як жити, з ранніх років. Чим старше Козеріг, тим більше він може дозволити собі розслабитися з келихом десь на відпочинку.

Водолії

Водолії чекають пенсії, як манни небесної: нарешті, вони залишаться одні! Нарешті можна буде з чистою совістю нічого не робити і нікому не бути в боргу. "Ура!" - думає Водолій і захоплено віддається неробству, але його вистачає на три тижні. Пенсіонери-Водолії зазвичай влаштовуються на роботу, щоб їм не було нудно.

Риби

Риби бояться старості і зазвичай виглядають на 10-15 років молодше. Вони не збираються нічого змінювати в своєму ритмі життя, поки їм не виповниться 90.

Овен

Овен все своє життя заявляє, що він зовсім не старіє і що він буде працювати до кінця життя. Тому відправити його на пенсію - це ще та місія. На старість Овни можуть полетіти на Мальдіви і навіть закрутити роман з гарячим іноземцем.

Телець

Тельці в старості перетворюються на ставних і суворих бабусь, перед якими тремтять усі представники підростаючого покоління. Те, що у внуків, по суті, окремий будинок, і не виключено, що на іншому континенті Тельця зовсім не турбує. Ця бабуся ще навчить стійко витримувати удари долі.

Близнюки

Старість наступає для Близнюків раптово. При цьому представників знаку абсолютно не хвилюють зморшки і сиве волосся. Близнюків турбує інше: чому підводить серце, скриплять суглоби, а час від часу з'являється похмілля. Зазвичай Близнюкам потрібно кілька років, щоб змиритися з такою підступною зрадою власного тіла. А потім вони звикають і просто трохи зменшують темп.

Рак

Друга молодість у Рака починається в старості. Якщо у Рака є онуки, він буде займатися ними. Якщо у Рака немає онуків, він раптом розуміє, що діти давно виросли і пора починати будувати кар'єру.

Лев

Леви дуже бояться, що ними нехтують і вони не затребувані суспільством і сім'єю, тому що не вміють пекти торти і в'язати шкарпетки. На щастя, Лев в старості накопичує значний капітал, який починає роздавати своїм онукам в обмін на любов, повагу і увагу.

Діва

Старість для Діви зовсім не страшна, адже починається вона, по суті, з дитинства: навіть зовсім маленька Діва не боїться лікарів і любить критикувати всіх навколо. "Старі добрі часи" Діви згадують вже з 30 років.

Терези

У старості Терези розуміють, що тепер можливо все і нарешті показують свою темну сторону, яку старанно приховували все життя. Тепер можна сісти на лавку біля входу і всіх обзивати, свартися в черзі в клініку, бити палицею по стелі рівно о 23:00, щоб змусити всіх замовкнути, і лаяти уряд.

Скорпіон

Скорпіон в старості наповнений почуттям власної величі і важливості, тому що він прожив життя і тепер знає все. Він дивиться на всіх зверхньо. У той же час він щиро вважає, що молоде покоління просто зобов'язане поважати його мудрість.

Стрілець

Стрільця-пенсіонера потрібно шукати в клубах, там він п'є віскі, танцює і навіть фліртує. Річ у тому, що Стрілець просто ніколи не вмів визначати свій вік, тільки в молодості це було не так помітно.