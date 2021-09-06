В Мінрегіоні розповіли, коли розпочнеться опалювальний період

В Міністерстві розвитку громад та територій розповіли, коли в Україні розпочнеться опалювальний період, повідомляє УНІАН.

У відповідь на запит УНІАН прес-служба Мінрегіону повідомила, що опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче, а закінчується, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С.

Також зазначається, що рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається виконавчими органами відповідних сільських, селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями, виходячи з кліматичних умов, згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами.

"Враховуючи вищевикладене, Мінрегіон повідомляє, що рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається виконавчими органами відповідних сільських, селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями" , - повідомили у міністерстві.

Підготовка до опалювального сезону:

Згідно з даними Мінрегіону, станом на початок вересня до старту опалювального сезону регіони технічно готові на майже 80%.

Зокрема, йдеться про стан підготовки будівель, об’єктів водопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства.

Також наголошується, що тарифи на опалення для населення не повинні підвищуватися.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.