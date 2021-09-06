Поради від тренера: як підтягуватися 30 разів і більше

Уміння підтягуватися - це своєрідна візитна картка спортсмена. «Ось скільки разів ти можеш підтягтися?» - часто задається таке питання. І чим більше разів ти можеш підтягтися, тим більше ти і спортивний. А як навчитися підтягуватися 10 разів, або 20, або навіть більше, повідомляє Євген Плінський.

Як збільшити кількість повторень? Що необхідно для цього знати? У цьому відео основні рекомендації експертів, які вам в цьому допоможуть. Отже, всесвітньо відомий тренер і рекордсмен книги рекордів Гіннеса Манвел Мамоян розповів про головні принципи й помилки, які допускають люди, і які заважають нам добитися максимуму в кількості підтягувань.

А також він дав ряд рекомендацій, які можуть нам в цьому допомогти. Що ж він розповів? По-перше, якщо ви зовсім не можете підтягнутися, то в чому причина? Причин, звичайно ж, кілька. Одна з найголовніших - це наявність зайвої ваги. Але якщо у вас немає зайвої ваги, то це слабкі м'язи. Але і це ще не все, тому що вкрай важлива правильна техніка.

Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!